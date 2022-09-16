Україна, Румунія та Молдова обговорили збільшення двосторонніх поставок електроенергії

Глави МЗС трьох країн провели плідну розмову, вперше зустрівшись у тристоронньому форматі, інформує ZN.ua.

Під час зустрічі в Одесі глави МЗС Румунії та Молдови жорстко засудили вторгнення Росії та захоплення нею Запорізької АЕС. Також сторони погодилися активно працювати над процесом євроінтеграції України та Молдови.

Окремо Кулеба, Попеску та Ауреску домовилися про співпрацю в енергетичній сфері. Міністри обговорили збільшення двосторонніх комерційних поставок електроенергії та спільну угоду про зміцнення взаємопов’язаності енергопостачання між трьома країнами.

Також на зустрічі було узгоджено лібералізацію та спрощення режиму в’їзду громадян України до Румунії і Молдови у воєнний період.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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