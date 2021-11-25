В Одесской области арестовали 1,5 тыс. га незаконно отчужденной земли Академии аграрных наук

Рыночная стоимость земли оценивается в 870 млн гривень.

В Одесской области арестовали 1,5 тыс. га незаконно отчужденной земли Академии аграрных наук
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило об аресте 1,5 тыс. га земли Национальной академии аграрных наук Украины, которая была незаконно отчуждена в 2016-2020 годах.

На сайте ГБР сообщается, что арест наложен в рамках двух уголовных дел.

Первое касается периода 2016-2017 годов, когда тогдашний руководитель Госгеокадастра в Одесской области незаконно издал приказы о передаче земли НААН Украины 39 физическим и 2 юридическим лицам.

Это было сделано вопреки тому, что эти земли имеют признаки особо ценных, и их отчуждение осуществляется только с согласия НААН Украины. Так около 1,4 тыс. га государственной земли сельскохозяйственного назначения в Одесской области перешли в частную собственность.

В 2020 году другой руководитель облуправления Госгеокадастра по такой же схеме незаконно передал 72 га ценных земель.

"В настоящее время в двух уголовных производствах по ходатайствам следователей ГБР судом наложены аресты на земельные участки площадью 1505 га. Ориентировочная рыночная стоимость земель составляет более 870 млн гривень", - заявили в ГБР.

Предварительная квалификация – превышение служебных полномочий и злоупотребление служебным положением (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364 УК Украины). Подозреваемых пока нет.

Напомним, что с 2016 по 2019 год одесское областное управление Госгеокадастра возглавляла Марина Савченко. В октябре 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук сообщил об ее увольнении со словами: "Продолжаем избавляться от токсичных людей в госорганах".

Тогда же была отстранена от исполнения обязанностей руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмила Приходько. В июле 2021 года ГБР сообщило ей о подозрении по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), которая привела к дерибану земли агрокомбината "Пуща-Водица".

В 2020 году в одесском Госгеокадастре сменилось пять руководителей.

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