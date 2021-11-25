В Одесской области арестовали 1,5 тыс. га незаконно отчужденной земли Академии аграрных наук

Государственное бюро расследований сообщило об аресте 1,5 тыс. га земли Национальной академии аграрных наук Украины, которая была незаконно отчуждена в 2016-2020 годах.

На сайте ГБР сообщается, что арест наложен в рамках двух уголовных дел.

Первое касается периода 2016-2017 годов, когда тогдашний руководитель Госгеокадастра в Одесской области незаконно издал приказы о передаче земли НААН Украины 39 физическим и 2 юридическим лицам.

Это было сделано вопреки тому, что эти земли имеют признаки особо ценных, и их отчуждение осуществляется только с согласия НААН Украины. Так около 1,4 тыс. га государственной земли сельскохозяйственного назначения в Одесской области перешли в частную собственность.

В 2020 году другой руководитель облуправления Госгеокадастра по такой же схеме незаконно передал 72 га ценных земель.

"В настоящее время в двух уголовных производствах по ходатайствам следователей ГБР судом наложены аресты на земельные участки площадью 1505 га. Ориентировочная рыночная стоимость земель составляет более 870 млн гривень", - заявили в ГБР.

Предварительная квалификация – превышение служебных полномочий и злоупотребление служебным положением (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364 УК Украины). Подозреваемых пока нет.

Напомним, что с 2016 по 2019 год одесское областное управление Госгеокадастра возглавляла Марина Савченко. В октябре 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук сообщил об ее увольнении со словами: "Продолжаем избавляться от токсичных людей в госорганах".

Тогда же была отстранена от исполнения обязанностей руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмила Приходько. В июле 2021 года ГБР сообщило ей о подозрении по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), которая привела к дерибану земли агрокомбината "Пуща-Водица".

В 2020 году в одесском Госгеокадастре сменилось пять руководителей.