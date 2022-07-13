В Україні – високий ризик незаконного використання криптовалют. Як себе вберегти: рекомендації від Держфінмонтіторингу

Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала « Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів » на основі аналізу використання криптовалют в 24 країнах, включаючи Україну.

«Даний огляд буде корисним як суб’єктам державного фінансового моніторингу, так і установам, які планують займатися наданням послуг у сфері обороту віртуальних ак­тивів. Банкам та окремим небанківським фінансовим установам також варто звер­нути на нього увагу з огляду на те, що вони є потенційними фінансовими шлюзами, які будуть поєднувати постачальників відповідних послуг із їхніми клієнтами», – йдеться у повідомленні.

У виданні є огляд законодавства з комплексного регулювання сфери обороту віртуальних активів, у тому числі щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Як наголошують в Держфінмоніторингу, в Україні попри широку популярність криптовалют серед населення поінформаваність у цій сфері залишається низькою.

"Відповідно до звітів платформи Chainalysis, Україна посідає високі місця у рейтингу як загального використання криптоактивів, так і їх використання в незаконних цілях", - зазначають в Держфінмоніторингу.

Так, у звіті за 2021 рік «Географія криптовалют», Chainalysis поставили Україну на четверте місце в світі за рівнем прийняття криптовалют. Це показали обсяги транзакцій на централізованих криптовалютних платформах, де Україна була одним із лідерів.

"Разом з тим, такі показники можуть бути тісно пов’язані із використанням криптоактивів в незаконних цілях, адже згідно з даними того ж Chainalysis, Україна входила до топ-10 країн за обсягами криптовалют, отриманих з адрес, які пов’язані з незаконною діяльністю. Зокрема, Україна входила до п’ятірки країн, адреси з яких отримували найбільше коштів з ринків даркнет та від діяльності програм-вимагачів", - попереджають в Держфінмоніторингу.

Держфінмоніторинг також нагадує про зміни, які відбудуться в цій сфері після набуття чинності відповідного закону: "Не так давно в Україні відбулась передача нерухомості від одного власника іншому в обміну на криптовалюту Ethereum1474. Однак з моменту набуття чинності Закону про віртуальні активи, подібні операції стануть неможливими й віртуальні валюти в Україні будуть відігравати суттєву роль лише у венчурному інвестуванні як звичайних фізичних осіб, так і, цілком доцільно припустити, юридичних осіб".