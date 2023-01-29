Псевдоволонтер на Закарпатті незаконно збагатився на гуманітарці: "близько 2,4 млн..."

Підозрюваний, як волонтер одержав частину завезеної в Україну гуманітарної допомоги.

За даними слідства, майже два десятки палет з милом призначалися для потреб військових або постраждалих від збройної агресії РФ цивільних громадян, повідомляють у прес-службі прокуратури Закарпатської області, передає "Закарпаття net".

Маючи на меті незаконне збагачення в період дії в державі військового стану, отриманий товар чоловік продав за 17 тисяч доларів США .

Загальна вартість реалізованої гуманітарної допомоги становить близько 2,4 млн. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі поліції Ужгородщини під час оперативного супроводу співробітників 4 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ та УРС у Закарпатській області ДСР НПУ.

Мешканцю Ужгорода повідомлено про підозру у продажу товарів гуманітарної допомоги у великому розмірі (ч. 3 ст. 201-2 КК України).