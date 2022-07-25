Новостей.COM ⇒
2022-07-25
На Закарпатті зняли обмеження щодо продажу алкоголю. Але купити його можуть не всі
Обмеження припинили діяти минулого тижня.
© informator.#lg#.ua
На Закарпатті з 23 липня знято обмеження на продаж алкоголю,
«Рада оборони області прийняла рішення з 23 липня 2022 року зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв. Під забороною залишається реалізація вказаних напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань», – йдеться у повідомленні, інформує
Вказано, що відповідну інформацію суб’єкти господарювання зобов’язані розмістити у місцях продажу алкоголю.
Юлія Москаленко, ZN.ua