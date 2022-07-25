На Закарпатті зняли обмеження щодо продажу алкоголю. Але купити його можуть не всі

Обмеження припинили діяти минулого тижня.

На Закарпатті зняли обмеження щодо продажу алкоголю. Але купити його можуть не всі
© informator.#lg#.ua

На Закарпатті з 23 липня знято обмеження на продаж алкоголю, повідомили в Закарпатській ОДА. Однак продавати алкогольні напої дозволяється не всім.

«Рада оборони області прийняла рішення з 23 липня 2022 року зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв. Під забороною залишається реалізація вказаних напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань», – йдеться у повідомленні, інформує ZN.ua.

Вказано, що відповідну інформацію суб’єкти господарювання зобов’язані розмістити у місцях продажу алкоголю.





Интересные новости
Верховна Рада прийняла закон про роботу фрілансерів – без фіксованого періоду та гарантійВерховна Рада прийняла закон про роботу фрілансерів – без фіксованого періоду та гарантій
Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долараЦіни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара
Оренда землі: цьогоріч пайовики можуть залишитися без платиОренда землі: цьогоріч пайовики можуть залишитися без плати
Ціни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зимуЦіни на лохину в Україні: саме час запасатись ягодами на зиму
Цукрові заводи в Україні можуть закритисьЦукрові заводи в Україні можуть закритись
Блок рекламы


Похожие новости
Цукрові заводи в Україні можуть закритисьЦукрові заводи в Україні можуть закритись
Експерт зробив обнадійливий прогноз щодо курсу долара найближчим часомЕксперт зробив обнадійливий прогноз щодо курсу долара найближчим часом
Росіяни та корупціонери не зможуть заснувати банк в Україні: НБУ оновив правилаРосіяни та корупціонери не зможуть заснувати банк в Україні: НБУ оновив правила
У Києві СБУ викрила схему продажу військової гуманітарки на мільйони гривень: фотоУ Києві СБУ викрила схему продажу військової гуманітарки на мільйони гривень: фото
Оренда землі: цьогоріч пайовики можуть залишитися без платиОренда землі: цьогоріч пайовики можуть залишитися без плати
Гроші для бізнесменів: українці можуть отримати до 8 млн грн на свою справуГроші для бізнесменів: українці можуть отримати до 8 млн грн на свою справу
В Україні виріс прожитковий мінімум: що можна купити на 2508 грнВ Україні виріс прожитковий мінімум: що можна купити на 2508 грн
Кредити за знищене війною майно українців можуть списатиКредити за знищене війною майно українців можуть списати
Страховий стаж для пенсії: що буде з тими, хто його не заробивСтраховий стаж для пенсії: що буде з тими, хто його не заробив
Зарплати в Німеччині: де українські біженці можуть отримувати 43 євро за годинуЗарплати в Німеччині: де українські біженці можуть отримувати 43 євро за годину
Последние новости
Подгружаем последние новости