На Закарпатті зняли обмеження щодо продажу алкоголю. Але купити його можуть не всі

На Закарпатті з 23 липня знято обмеження на продаж алкоголю, повідомили в Закарпатській ОДА. Однак продавати алкогольні напої дозволяється не всім.

«Рада оборони області прийняла рішення з 23 липня 2022 року зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв. Під забороною залишається реалізація вказаних напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань», – йдеться у повідомленні, інформує ZN.ua .

Вказано, що відповідну інформацію суб’єкти господарювання зобов’язані розмістити у місцях продажу алкоголю.