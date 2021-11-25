Red Bull удвоил дивидендные выплаты акционерам

Австрийский холдинг Red Bull выплатил рекордные дивиденды по итогам года после того, как спрос на продукцию компании заметно вырос в пандемию. Общие дивиденды компании Red Bull более чем вдвое превысили сумму, выплаченную акционерам в прошлом году. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Финпоказатели компании

Red Bull получил чистую выручку в размере 6,3 млрд евро в 2020 году, что на 4% больше показателя предыдущего года.

Чистая прибыль увеличилась до 1,18 млрд евро, что на 29% больше, чем в 2019 году. Продажи, выручка и операционная прибыль достигли рекордных значений за всю историю компании благодаря повышению спроса на энергетические напитки в мире.

Продажи в Индии и Турции увеличились на 23%, в Германии — на 19%, в РоSSии — на 16%, в Канаде — на 14%. В 2020 году во всем мире было продано 7,9 млрд банок Red Bull, что на 5,2% больше, чем в 2019 году.

Предыстория

Red Bull выплатила половину годовой распределяемой прибыли плюс 0,5 млрд евро нераспределенной ранее прибыли основателю компании — австрийскому миллиардеру Дитриху Матешицу, которому принадлежит 49% компании, и другим акционерам — семье Ювиттхайя из Таиланда, которая контролирует 51% компании.

Дивиденды среди акционеров распределяются пропорционально их долям в компании плюс дополнительные выплаты. По итогам 2020 года один только Дитрих Матешиц получил рекордную выплату в размере 680,5 млн евро ($765 млн).

За 2019 год дивидендные выплаты Матешицу и семье Ювиттхайя составили 554 млн евро, из которых Матешиц получил 343 млн евро, включая дополнительные выплаты.

Дитрих Матешиц основал компанию Red Bull совместно с Чалео Ювиттхайя в середине 1980-х. Поставки энергетических напитков с добавлением кофеина на рынок начались в 1987 году. К концу 2020 года в Red Bull работало 12,6 тыс. сотрудников в 171 стране.

Red Bull является организатором ряда спортивных соревнований и спонсирует спортсменов как в экстремальных видах спорта, так и в обычных, таких как баскетбол и регби.

Компания также также владеет несколькими профессиональными футбольными, хоккейными и автогоночными командами.