Помощь переселенцам: выплаты будут получать больше граждан

В Украине расширили список территорий, жителям которых будут выплачивать денежную помощь от государства. Таким образом, финансовая помощь переселенцам станет доступна большему кругу людей.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как говорится в сообщении, к тем громадам, которые уже были в этом списке, прибавилось еще 5 ОТГ из северного региона страны и одна из южного.

"К обновленному перечню территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились: одна громада в Николаевской и 5 — в Сумской областях", - пишет пресс-служба министерства.

Таким образом, в этот списке сейчас входят 310 ОТГ из 8 областей Украины:

Днепропетровской (7 общин);

Донецкой (66 общин);

Запорожской (64 общины);

Луганской (37 общин);

Николаевской (23 общины);

Харьковской (51 община);

Херсонской (49 общин);

Сумской (13 общин).

Все жители этих общин, которые вынуждены были из-за войны временно сменить место жительства, могут рассчитывать на финансовую помощь для переселенцев. В министерстве напомнили, что этот список не является некой догмой. Его постоянно пересматривают и обновляют – в зависимости от ситуации на фронте.

Если жители этих областей не нашли свои ОТГ в этом списке, то им нужно обратиться в свою военную администрацию (можно по телефону) и уточнить, имеют ли они право на выплату помощи переселенцам.

Такая помощь предоставляется ежемесячно в размере: 3000 гривен – для лиц с инвалидностью и детей; 2000 гривен – для взрослых.

Напомним, за март и апрель такую помощь выплачивали всем переселенцам. Однако с мая круг получателей сузили, сделав эти выплаты более адресными.