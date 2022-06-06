Выплаты переселенцам в июне: кто дополнительно получит 2000 грн и 3000 грн

Переселенцы в Украине продолжат в июне получать свои выплаты. Перечень получателей был обновлен Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выплаты переселенцам в июне: кто дополнительно получит 2000 грн и 3000 грн

В ведомстве сообщили, что право на ежемесячные выплаты в размере 2000 грн на взрослых и 3000 грн на детей и лиц с инвалидностью имеют жители восьми областей, находящихся в районах проведения военных действий, или во временной оккупации:

  • Днепропетровская (7 общин);
  • Донецкая(66 общин);
  • Запорожская (64 общины);
  • Луганская (37 общин);
  • Николаевская (23 общины);
  • Харьковская (51 община);
  • Херсонская (49 общин);
  • Сумская (13 общин).

Все жители вышеуказанных областей, которые вынуждены были из-за войны временно сменить место жительства, могут рассчитывать на финансовую помощь для переселенцев. Этот список в Министерстве постоянно пересматривают и обновляют, в зависимости от ситуации на фронте.

Выплаты переселенцам в июне: кто дополнительно получит 2000 грн и 3000 грн

Если жители этих областей не нашли свои ОТГ в этом списке, то им нужно обратиться в свою военную администрацию (можно по телефону) и уточнить, имеют ли они право на выплату помощи переселенцам.

Те, кто не получил еще выплаты за апрель-май, смогут получить деньги в июне.

Кроме того, украинцы, которые еще не получили свои 6500 грн по заявкам, поданным в марте, могут еще получить свои деньги. Если выплаты не пришли, нужно обратиться либо в банк, на карту которого они должны быть зачислены, либо в Минцифры. Также в Минсоцполитики можно узнать, попали ли вы вообще в Реестр получателей. Для этого нужно обратиться туда с запросом, указав свои анкетные данные, а также регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Напомним, какая помощь предусмотрена малообеспеченным семьям во время войны.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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