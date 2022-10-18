"Смішні" пенсії: скільки українців отримують виплати менше ніж 3000 гривень на місяць

В Україні з'являться пенсії за заслуги перед Батьківщиною, проте пенсійні виплати багатьох залишаються дуже маленькими. При цьому кількість тих, кому виплачують понад 10 тисяч гривень, збільшилася.

Про це свідчать дані Опендатаботу, засновані на інформації Пенсійного фонду України, інформує Апостроф .

Зазначається, що за перше півріччя 2022 року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті — 4437 грн або 152 доларів. Після зміни курсу національної валюти у липні 2022 року середня пенсія становить 121$.

Порівняно з першим півріччям 2019 року середня пенсія зросла майже вдвічі у гривні та 34% у доларовому еквіваленті.

Кількість пенсіонерів, які отримують виплати менше ніж 3000 грн (82$), зменшилася з 54% у 2021 році до 43% у 2022 році. Разом з тим, зросла кількість людей похилого віку, які отримують більше 10 000 грн (273$) — до 6,6%. Наразі від 5000 до 10 000 грн (137-273$) отримують 18,5% пенсіонерів проти 13,5% у першому півріччі минулого року.