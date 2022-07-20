Пенсія у багатьох українців за рік стала вищою на 3000 гривень

Із липня 2021 по липень 2022 року у багатьох українців суттєво зросла пенсія. У деяких це підвищення становило понад 3000 гривень. А загалом за рік пенсії українців зросли в середньому на 17%.

Багатьом українцям за рік підвищили пенсію на суму понад 3000 гривень

Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України.

Пенсії в Україні продовжують підвищувати за встановленим графіком, незважаючи на війну. З початку року тим чи іншим чином оновлено виплати вже практично всім пенсіонерам.

Останнє оновлення пенсій відбулося на початку липня. Насамперед воно торкнулося громадян, які отримують максимальні та мінімальні пенсії. Водночас було збільшено й надбавки до пенсій, які багато українців отримують за наднормативний стаж. Таким чином, середній розмір підвищення пенсій у липні становив 45,40 гривні.

У річному вимірі приріст пенсій набагато вищий. Так, за рік (із липня 2021 року по липень 2022) розмір середньої пенсії в Україні зріс майже на 660 гривень і зараз становить 4437 гривень. У відсотках річний приріст становив 17%.

Багатьом українцям за рік підвищили пенсію на суму понад 3000 гривень
Набагато вище за показник середнього приросту виявилась надбавка до пенсій у військових. У цієї групи пенсіонерів виплати за рік зросли на суму понад 3000 гривень. Таким чином, зараз середня пенсія військових становить майже 8900 гривень.

На сьогодні в Україні налічується близько 10,8 млн. пенсіонерів, причому 2,7 млн із них продовжують працювати. Більшість людей похилого віку (74,31%) отримують пенсію за віком. Інші одержувачі пенсій розподілилися так:

  • за інвалідністю – 13,82;
  • за втратою годувальника – 5,83%;
  • за вислугою років – 5,39%;
  • соціальні пенсії – 0,62%.

Нагадаємо, 2022 року в Україні буде ще два етапи підвищення пенсій, у тому числі й мінімальних. Так, у жовтні зросте мінімальна пенсія для громадян віком від 65 років, а в грудні підвищать максимальну та мінімальну пенсії.


Марченко Любов, Тудей





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