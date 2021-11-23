Центробанк Перу приступил к работе над CBDC

Президент Центрального резервного банка Перу (BCRP) Хулио Веларде рассказал о разработке национальной цифровой валюты (CBDC) в сотрудничестве с Ц Б Индии, Сингапура и Гонконга. Об этом пишет forklog со ссылкой на La Republica.

Центробанк Перу приступил к работе над CBDC
Фото: masterforex-v.org

Разработка цифровой валюты

По словам Веларде, цифровая валюта Перу находится на ранней стадии разработки. Он добавил, что CBDC будет применяться только через 10 лет.

«Мы не собираемся и не будем первыми в этой отрасли, поскольку у нас нет ресурсов для противостояния рискам, но мы не хотим остаться позади», — заявил Веларде.

Глава BCRP отметил, что Перу следует за Бразилией, Мексикой и некоторыми европейскими странами в разработке CBDC.

«Я думаю, что мировая платежная система через восемь лет будет сильно отличаться от сегодняшней. Даже финансовая система, вероятно, будет совсем другой», — предположил Веларде.

Перу находится на ранней стадии внедрения криптовалют. В октябре 2021 года регуляторы страны приступили к разработке нормативных требований для контроля индустрии.

Что такое CBDC

CBDC (в англ. транскрипции «CBDC — Central Bank Digital Currency») — цифровой аналог государственной валюты, сочетающий возможности фиатных и электронных денег и являющийся законным платежным инструментом. Так, вместо национальных валют в формате CBDC можно будет выпустить их электронные версии, например, е-гривня, е-доллар и др.

Банка международных расчетов (BIS), опубликованным в январе 2021 года, 60% центральных банков находятся на ранней стадии исследования цифровых валют, а 14% уже приступили к реализации пилотных программ.

Активной разработкой проекта CBDC занимается Китай. В августе к проекту цифровой валюты Китая присоединились 35 новых банков. Еще 94 банка, в том числе три иностранных, планируют участвовать в проекте.

Объем транзакций в e-CNY достиг $5,3 млрд к 16 июля, количество открытых электронных кошельков китайской CBDC составило 20,8 млн, по данным Народного банка Китая (PBoC).

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