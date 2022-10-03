Центробанки Ізраїлю, Норвегії та Швеції протестують міжнародні перекази через криптовалюти

Банк міжнародних розрахунків (BIS) та центральні банки Ізраїлю, Норвегії та Швеції запускають проєкт Icebreaker — спільне дослідження того, як цифрові валюти центробанків (CBDC) можуть використовуватись для міжнародних роздрібних платежів та грошових переказів. Про це повідомляє пресслужба BIS.

Центробанки Ізраїлю, Норвегії та Швеції протестують міжнародні перекази через криптовалюти
Фото: pixabay.com

Подробиці

Транскордонні платежі, як і раніше, страждають від високої вартості, низької швидкості, обмеженого доступу та недостатньої прозорості.

«Велика двадцятка» запустила амбітну програму щодо вдосконалення транскордонних платежів, спрямовану на забезпечення більш швидких та дешевих, а також прозоріших та інклюзивніших транскордонних платежів.

В одному з робочих напрямків досліджується, як CBDC можуть зіграти роль у підвищенні транскордонних платежів.

«Проєкт Icebreaker — це співпраця між Банком Ізраїлю, Центральним банком Норвегії, Sveriges Riksbank і BIS Innovation Hub Nordic Center для розробки „хаба“, до якого центральні банки, що беруть участь, будуть підключати свої внутрішні випробувальні системи CBDC», — йдеться в повідомленні.

Мета полягає в тому, щоб перевірити деякі конкретні ключові функції та технологічну можливість поєднання різних внутрішніх систем CBDC.

Архітектура призначена для забезпечення можливості швидких роздрібних платежів CBDC через кордони зі значно меншими витратами, ніж з існуючими системами, які зазвичай ґрунтуються на відправленні платежів через кілька різних банків кінцевому одержувачу (так звана кореспондентська банківська система).

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Проєкт триватиме до кінця року, а остаточний звіт очікується у першому кварталі 2023 року.





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