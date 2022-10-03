Центробанки Ізраїлю, Норвегії та Швеції протестують міжнародні перекази через криптовалюти

Банк міжнародних розрахунків (BIS) та центральні банки Ізраїлю, Норвегії та Швеції запускають проєкт Icebreaker — спільне дослідження того, як цифрові валюти центробанків (CBDC) можуть використовуватись для міжнародних роздрібних платежів та грошових переказів. Про це повідомляє пресслужба BIS.

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Подробиці

Транскордонні платежі, як і раніше, страждають від високої вартості, низької швидкості, обмеженого доступу та недостатньої прозорості.

«Велика двадцятка» запустила амбітну програму щодо вдосконалення транскордонних платежів, спрямовану на забезпечення більш швидких та дешевих, а також прозоріших та інклюзивніших транскордонних платежів.

В одному з робочих напрямків досліджується, як CBDC можуть зіграти роль у підвищенні транскордонних платежів.

«Проєкт Icebreaker — це співпраця між Банком Ізраїлю, Центральним банком Норвегії, Sveriges Riksbank і BIS Innovation Hub Nordic Center для розробки „хаба“, до якого центральні банки, що беруть участь, будуть підключати свої внутрішні випробувальні системи CBDC», — йдеться в повідомленні.

Мета полягає в тому, щоб перевірити деякі конкретні ключові функції та технологічну можливість поєднання різних внутрішніх систем CBDC.

Архітектура призначена для забезпечення можливості швидких роздрібних платежів CBDC через кордони зі значно меншими витратами, ніж з існуючими системами, які зазвичай ґрунтуються на відправленні платежів через кілька різних банків кінцевому одержувачу (так звана кореспондентська банківська система).

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Проєкт триватиме до кінця року, а остаточний звіт очікується у першому кварталі 2023 року.