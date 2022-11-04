ЄС доручив юристам готувати конфіскацію активів Центробанку РФ на користь України – Bloomberg

Європейська комісія «вивчає, як змусити Росію заплатити за спричинені нею руйнування», інформує ZN.ua.

ЄС доручив юристам готувати конфіскацію активів Центробанку РФ на користь України – Bloomberg

Європейський Союз вивчає доцільність використання активів російського Центрального банку, які вже заморожені державами-членами, для допомоги у відбудові України. Про це повідомляє Bloomberg зі слів джерел, обізнаних з цим питанням.

За інформацією видання, нещодавно експертам з правових питань ЄС було доручено вивчити можливі варіанти конфіскації. Оцінка того, чи взяти під контроль активи, або яким чином, є надзвичайно складною та потенційно юридично обтяженою.

Але оскільки вторгнення Росії в Україну тягнеться вже дев’ятий місяць, а санкції наразі не стримують Владіміра Путіна, навіть попри шкоду, яку вони завдають його економіці. Таким чином ЄС шукає механізми, щоб врешті-решт заволодіти сумою $300 млрд резервів Центробанку Росії, які були заморожені союзниками після вторгнення Росії в Україну.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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