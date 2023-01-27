ЄС знайшов легальний спосіб використати заморожені активи Центробанку РФ на користь України – Bloomberg
План ЄС знаходиться на попередніх стадіях і поки що викликає дискусії, інформує
ЄС має законні повноваження тимчасово залучити щонайменше 33,8 мільярда євро заморожених активів російського Центрального банку, щоб допомогти оплатити реконструкцію України, повідомляє
Юридична служба Ради ЄС повідомила дипломатам, що такий план є юридично здійсненним, якщо дотримана низка умов, зокрема: активи не експропрійовані, основна сума та відсотки згодом повернуть в Росію.
ЄС вивчав варіанти використання заморожених російських активів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але ця пропозиція є суперечливою, і обговорення перебуває на дуже попередній стадії. Офіційні особи ЄС і деякі країни-члени були стурбовані юридичним обґрунтуванням такого кроку.
Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона хоче змусити Росію заплатити за руйнування в Україні замороженими коштами олігархів і активами ЦБ РФ.