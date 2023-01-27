ЄС знайшов легальний спосіб використати заморожені активи Центробанку РФ на користь України – Bloomberg

ЄС має законні повноваження тимчасово залучити щонайменше 33,8 мільярда євро заморожених активів російського Центрального банку, щоб допомогти оплатити реконструкцію України, повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Юридична служба Ради ЄС повідомила дипломатам, що такий план є юридично здійсненним, якщо дотримана низка умов, зокрема: активи не експропрійовані, основна сума та відсотки згодом повернуть в Росію.

ЄС вивчав варіанти використання заморожених російських активів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але ця пропозиція є суперечливою, і обговорення перебуває на дуже попередній стадії. Офіційні особи ЄС і деякі країни-члени були стурбовані юридичним обґрунтуванням такого кроку.