ЄС знайшов легальний спосіб використати заморожені активи Центробанку РФ на користь України – Bloomberg

План ЄС знаходиться на попередніх стадіях і поки що викликає дискусії, інформує ZN.ua.

ЄС має законні повноваження тимчасово залучити щонайменше 33,8 мільярда євро заморожених активів російського Центрального банку, щоб допомогти оплатити реконструкцію України, повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Юридична служба Ради ЄС повідомила дипломатам, що такий план є юридично здійсненним, якщо дотримана низка умов, зокрема: активи не експропрійовані, основна сума та відсотки згодом повернуть в Росію.

ЄС вивчав варіанти використання заморожених російських активів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але ця пропозиція є суперечливою, і обговорення перебуває на дуже попередній стадії. Офіційні особи ЄС і деякі країни-члени були стурбовані юридичним обґрунтуванням такого кроку.

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона хоче змусити Росію заплатити за руйнування в Україні замороженими коштами олігархів і активами ЦБ РФ.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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