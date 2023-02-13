Центробанк РФ готується до «болючих рішень» — росЗМІ

Витрати Мінфіну РФ зростають, а населення заощаджує і попит скорочується, інформує ZN.ua.

Центробанк Росії зберіг облікову ставку без змін і зайняв вичікувальну позицію. У цілому нині довгострокових ризиків для економіки РФ набагато більше, ніж позитивних сигналів. Як пишуть росЗМІ, «найболючіші рішення ще попереду», пишуть росЗМІ.

"Судячи з останньої прес-конференції, побоювань у Ельвіри Набіулліної більше, ніж приводів розслабитися", - зазначає КоммерсантЪ.

Інфляція

Уточнюється, що інфляція пришвидшується кілька тижнів поспіль (дорожчає 2/3 продовольчого кошика). З початку року ціни зросли на 1%, при тому, що за весь рік показник має вкластися в 7%.

Ситуацію загострюють витрати Мінфіну: лише за січень відомство витратило більше ніж 3 трлн руб. За низьких доходів зріс бюджетний дефіцит.

Населення економить

Проте, окрім Мінфіну, витрачати особливо ніхто не хоче.

«Ощадна модель поведінки зберігається, попит залишається низьким. Інвестиції впали. Інфляційні очікування, хоч як це парадоксально, знизилися… Це привід опустити ключову ставку, здешевити кредити та підштовхнути попит. До того ж такий сценарій, ймовірно, підтримає Мінфін, у якого за високих ставок зберігається високе боргове навантаження», - йдеться у матеріалі.

Доходи РФ продовжать скорочуватися

Хмари згущуються на ринку нафти: умови зовнішньої торгівлі складні, ціни низькі. Віце-прем'єр Олександр Новак анонсував зниження видобутку.

Крім того, уряд місяць вигадував податкові маневри, щоб заповнити доходи бюджету, що випадають. Закінчилося все пропозицією для великих компаній зробити разовий та добровільний внесок до бюджету. Після цього інвестори почали добровільно розпродувати акції.


Олена Середа, ZN.ua





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