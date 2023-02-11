Казки закінчилися: вже з березня у Росії заборонять Disney — росЗМІ

Минулого року кіностудія відмовилася продовжувати угоду та укладати нові домовленості щодо використання свого контенту з російськими відеосервісами, інформує ZN.ua.

Казки закінчилися: вже з березня у Росії заборонять Disney — росЗМІ
© Playbuzz

Росіянам хочуть повністю закрити доступ до контенту кіностудії Disney вже з березня цього року. За даними росЗМІ, які посилаються на джерела в кінотеатрах, наступного місяця відеосервіси РФ припинять транслювати навіть мультфільм "Король Лев" та різдвяний фільм "Один вдома".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Disney припинили прокат там своїх новинок. Та контент кіностудії все ще присутній у бібліотеках онлайн-кінотеатрів "Кинопоиск", "Іві", OKKO.

"Вже в березні 2023 року контракти з Disney щодо використання продукції компанії закінчаться", - цитують ЗМІ слова своїх джерел.

Минулого року кіностудія відмовилася продовжувати угоду та укладати нові домовленості щодо використання свого контенту з російськими відеосервісами.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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