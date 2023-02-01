Ryanair наймає українських пілотів і стюардес. Готується до повернення в Україну

Ірландський лоукостер Ryanair наймає значну кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб бути готовим повернутися до України після закінчення війни з Росією. Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі в ефірі телеканалу Reuters.

Фото: ukrainian.voanews.com

«Ми наймаємо достатню кількість українських пілотів і бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли… відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно», — підтвердив О'Лірі.

Він додав, що авіакомпанія сповнена рішучості повернутися до України, як тільки це стане безпечним.