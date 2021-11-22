Westinghouse и "Энергоатом" подписали первые соглашения по строительству новых энергоблоков на ХАЭС

Пилотный проект включает в себя два блока.

Westinghouse и "Энергоатом" подписали первые соглашения по строительству новых энергоблоков на ХАЭС
Фото: Енергоатом

Американская компания Westinghouse и НАЭК "Энергоатом" в понедельник, 22 ноября, подписали соглашение о начале реализации пилотного проекта по строительству двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС с реакторами АР1000.

Церемония подписания состоялась в рамках международной конференции проходящей в Киеве "Атомные возможности для развития страны", приуроченной к 25-летию "Энергоатома".

"Только в сентябре мы были в Вашингтоне, подписывали меморандумы – а сейчас уже соглашение. Я уверен, что так же скоро мы будем двигаться и в реализации этого проекта", – заявил перед подписанием министр энергетики Герман Галущенко.

Как передает "Интерфакс-Украина", одно из подписанных в понедельник соглашений предусматривает закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, другое - закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.

По его словам, у атомной энергетики большое будущее, поэтому останавливаться на двух энергоблоках Украина не собирается.

"Несколько дней назад "Энергоатом" работал 14 блоками, и это впервые такое. Такого еще не было. Сейчас мы меняем блоки, но 14 будет почти весь отопительный сезон. На сегодняшний день мы рассматриваем, что в феврале будет возможность включить 15-ый блок. Потому что мы изменили отношение к атомной генерации. На всех площадках мы говорим, что нужно использовать то, что у нас есть", - отметил Галущенко.

Напомним, что всего в Украине 15 энергоблоков на четырех АЭС.

Сейчас самому старшему из энергоблоков - 40 лет, самому молодому - 16 лет. На сегодняшний день 12 из 15 энергоблоков перешли в сверхпроектный (более 30 лет) срок эксплуатации.

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