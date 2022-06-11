ЕС может достичь соглашения о регулировании криптовалют уже к концу июня

В ЕС также обеспокоены влиянием майнинга биткоина на окружающую среду, информирует ZN.ua.

Европейский союз близок к соглашению о регулировании криптовалют, которое установит общие правила для 27 стран, сообщает Bloomberg.

Первостепенно ЕС обсуждает вопросы защиты инвесторов и финансовой стабильности после краха TerraUSD (UST). На данный момент в парламенте идут обсуждения о том, как ограничить использование стейблкоинов.

Также согласно источникам Bloomberg, в ЕС настаивают на рассмотрении воздействия майнинга биткоина на окружающую среду.


Антон Герасименко, ZN.ua





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