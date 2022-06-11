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2022-06-11
ЕС может достичь соглашения о регулировании криптовалют уже к концу июня
В ЕС также обеспокоены влиянием майнинга биткоина на окружающую среду, информирует
Европейский союз близок к соглашению о регулировании криптовалют, которое установит общие правила для 27 стран, сообщает
Первостепенно ЕС обсуждает вопросы защиты инвесторов и финансовой стабильности после краха TerraUSD (UST). На данный момент в парламенте идут обсуждения о том, как ограничить использование стейблкоинов.
Также согласно источникам Bloomberg, в ЕС настаивают на рассмотрении воздействия майнинга биткоина на окружающую среду.
Антон Герасименко, ZN.ua