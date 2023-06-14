Легалізація криптовалют в Україні: хто регулюватиме та які податки запровадять для інвесторів

Вже восени може бути ухвалено відповідний законопроект.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розробила законопроект про оподаткування криптоактивів та зміни до закону про віртуальні активи. Проект, який обумовлює регулювання та оподаткування даних активів, може бути прийнятий цієї осені, пише "Forbes Україна", інформує ZN.ua.

Планується, що законопроект буде подано 14 червня.

"Сподіваюся, закон буде ухвалено у вересні, а запрацює він уже з 2024-го", – каже член НКЦПФР Юрій Бойко.

Зокрема, регулятор пропонує запровадити ставку податку на рівні 18% від інвестиційного прибутку та військовий збір 1,5%. Податки сплачуватимуть лише ті інвестори, які отримують прибуток та володіють активами до 365 днів. Тобто якщо віртуальний актив було куплено, наприклад, за 10 000 грн, а продано за 11 000 грн, то податком буде оподатковуватися різниця – 1000 грн.

Також проект пропонує наступне:

  • регуляторами ринку виступлять Національний банк та НКЦПФР;
  • віртуальні активи поділятимуться на три категорії: токени електронних грошей, токени з прив'язкою до активів, інші віртуальні активи;
  • для випуску токенів з прив'язкою до активів на торгах емітент має бути авторизованою в НКЦПФР юридичною особою.

Коли закон ухвалять, звернення віртуальних активів в Україні буде повністю регульоване, криптовалюти буде легалізовано, додав Бойко.

У НБУ вважають, що криптовалюта є ризикованим інструментом для вкладення грошей, українцям радять зосередитись на інших інструментах інвестування своїх заощаджень: від депозитів до держоблігацій.


Олена Середа, ZN.ua





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