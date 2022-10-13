Канада купує Westinghouse Electric за $7,88 мільярда

Канадські Cameco Corp та Brookfield Renewable Partners куплять американську Westinghouse Electric Co., що працює у сфері ядерної енергетики, за $7,88 млрд. Про це пише Financial Times .

Фото: wsj.com

Що відомо

Канадські компанії сформують для цього стратегічне партнерство, повідомляється у спільному пресрелізі. В результаті Cameco належатиме 49% акцій Westinghouse, Brookfield Renewable разом з її інституційними інвесторами — 51%.

Очікується, що операцію буде завершено у другому півріччі 2023 року.

Консорціум придбає Westinghouse у Brookfield Business Partners — компанії, яку Brookfield Asset Management використовує для управління бізнес-послугами та промисловими операціями у рамках своєї інвестгрупи.

Нагадаємо

Westinghouse збанкрутувала у 2017 році на тлі великих перевитрат на двох американських АЕС — у Джорджії та Південній Кароліні. На той момент компанія була «дочкою» японської Toshiba Corp. Brookfield Business Partners купила Westinghouse у 2018 році у Toshiba за $4,6 млрд.

Компанія Westinghouse обслуговує близько половини атомних реакторів у світі. Cameco є найбільшою у світі публічною урановою компанією.

Brookfield Renewable Partners володіє та керує активами у сфері відновлюваної енергетики та на 60% належить Brookfield Asset Management.

Котирування акцій Cameco впали на 10,5% на додаткових торгах на NYSE у вівторок, папери Brookfield Renewable Partners подешевшали на 2%.