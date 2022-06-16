Израиль, Египет и Евросоюз подписали историческое газовое соглашение

РоSSию вытесняют с европейского газового рынка.

Евросоюз, Израиль и Египет подписали исторический документ, который позволит Европе поскорее отказаться от роSSийского голубого топлива — меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

Снабжение должно идти по трубопроводу из Израиля в терминал на египетском побережье Средиземного моря в значительных объемах. На терминале топливо будет превращаться в сжиженное (СПГ) и будет доставляться конечному потребителю.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает соглашение историческим, а также выразила надежду на то, что оно поможет существенно нарастить энергобезопасность Европы.

О намерении Израиля помочь Европе по поставкам газа стало известно в начале апреля. Тогда израильская сторона указывала, что готова сделать все возможное для решения энергетических проблем, возникающих на фоне неопределенности поставок газа из РоSSии.

Сотрудничество Европы с Египтом также наращивается: в апреле крупная итальянская компания Eni подписала соглашение об увеличении добычи газа в Египте и увеличении поставок СПГ в другие страны ЕС.


Дубенко Вадим, ZN.ua





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