Евросоюз, Израиль и Египет подписали исторический документ, который позволит Европе поскорее отказаться от роSSийского голубого топлива — меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

Снабжение должно идти по трубопроводу из Израиля в терминал на египетском побережье Средиземного моря в значительных объемах. На терминале топливо будет превращаться в сжиженное (СПГ) и будет доставляться конечному потребителю.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает соглашение историческим, а также выразила надежду на то, что оно поможет существенно нарастить энергобезопасность Европы.

О намерении Израиля помочь Европе по поставкам газа стало известно в начале апреля. Тогда израильская сторона указывала, что готова сделать все возможное для решения энергетических проблем, возникающих на фоне неопределенности поставок газа из РоSSии.