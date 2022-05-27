ЕС договаривается с Израилем о поставках газа через Египет — Bloomberg
Евросоюз работает над соглашением по импорту израильского газа через Египет, поскольку блок стремится снизить свою зависимость от роSSийских поставок. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, передает Forbes.
Инициативу должны поддержать все страны ЕС
Планируется, что топливо будут превращать в сжиженный природный газ (СПГ) на перерабатывающих заводах Египта перед отправкой в ЕС.
Соглашение расширит рыночные возможности ЕС для Израиля, где внутренние цены на газ намного ниже тех, которые он может взимать в Европе.
В рамках потенциального меморандума о взаимопонимании ЕС, Израиль и Египет также расширят сотрудничество в проектах экологически чистой энергетики.
«Вторжение Владимира Путина в Украину вызвало международное осуждение и попытки покупателей роSSийского газа обеспечить альтернативные поставки. Поскольку в прошлом году ЕС импортировал около 40% газа из РоSSии, ему придется использовать несколько источников топлива, а также увеличить производство возобновляемых источников энергии, чтобы удовлетворить спрос», — пишет издание.
Для одобрения меморандума потребуется поддержка всех членов ЕС. Румыния является одной из стран ЕС, заявившей о заинтересованности в импорте СПГ из Израиля через Египет, заявив в апреле, что это поможет усилить энергетическую безопасность.
Что еще известно
Европейский союз рассматривает также возможность строительства газопровода протяженностью 700 км из Испании в Италию в рамках плана REpowerEU, чтобы уменьшить зависимость от РФ. Идея состоит в том, чтобы выгружать СПГ в порту Барселоны, превращать его в газообразное состояние и получать по трубе.
Диверсифицировать поставки газа в ЕС планируется также благодаря африканским странам. В частности, Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают большой неиспользованный потенциал сжиженного газа, считают в ЕС.
Уже в текущем году ЕС планирует сократить импорт газа из РоSSии на две трети.