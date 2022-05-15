Зарплата, которую платят беженцам Германия, Польша, Израиль, Чехия и Великобритания

Беженцы из Украины имеют право в Европе и других странах не только на временное убежище и социальную помощь, но и на труд. Правда, людям, не знающим языка, обычно удается устроиться лишь на вакансии, не требующие высокой квалификации. Но и там можно заработать гораздо больше, чем они получали в Украине.

Больше всего наших беженцев нашли убежище в Польше . Многие украинцы оказались также в Германии, Чехии, Великобритании и Израиле. Там они ищут себе работу. В каждой из этих стран они могут ориентироваться на определенный средний уровень зарплаты, которую предлагают в вакансиях, доступных мигрантам из нашей страны.

Польша

Польша приняла у себя более всего украинцев. Так, уже в начале мая там было зарегистрировано 400 тысяч украинских граждан, получивших польский идентификационный номер (PESEL). Тогда же на сайтах по трудоустройству были размещены 572 вакансии для соискателей работы в Польше . Средняя зарплата , на которую здесь можно рассчитывать – 4900 злотых или 32 144 гривны.

Регистрация беженцев происходит при въезде на польском пограничном пункте или по прибытии на место временного проживания в местной администрации. Беженцы могут находиться в Польше и работать до 18 месяцев без дополнительных документов.

Германия

В Германии в начале мая насчитывалось 280 тысяч граждан Украины. Многие также решили не довольствоваться помощью, предусмотренной беженцам, а найти себе работу. В начале мая было опубликовано 329 вакансий для работы в этой стране. Средняя зарплата , на которую могут рассчитывать наши граждане в этой стране – 1640 евро. Это - 50 381 гривна.

Регистрация беженцев, у которых нет визы, происходит на основании заявления по месту жительства. Беженцы получают вид на временное проживание в этой стране. Этот документ дает им право находиться в Германии в течение двух лет, а также дает право на пособие по трудоустройству.

Чехия

Небольшая Чехия приняла 320 тысяч украинцев. Это наибольший удельный вес переселенцев по сравнению с численностью собственного населения. В начале мая здесь было около 150 предложений по поиску работы. Средняя зарплата на вакансиях, которые доступны украинцам – 31 725 крон (40 тысяч гривен).

Особенности регистрации заключаются в том, что украинцы, имеющие шенгенскую, сезонную или специальную рабочую визу, срок которой подходит к концу, имеют право подать заявку на долгосрочную визу. Ну а те, у кого визы не было вообще, с 21 марта получили право работать в Чехии безо всякого разрешения.

Великобритания

Великобритания не является членом Евросоюза , следовательно, нормы ЕС на нее не распространяются. Но у Британии есть свои преференции для беженцев из Украины. Самая привлекательная из них – высокий уровень зарплаты , на которую могут рассчитывать украинцы. Она составляет 2000 фунтов стерлингов или 75000 гривен. На популярном портале OLX украинцам предлагается 118 вакансий.

С регистрацией здесь несколько сложнее, чем в странах Евросоюза . Сюда принимают украинцев, имеющих родственников, проживающих в Британии, однако сначала они должны получить визу на въезд в Великобританию. Есть еще один способ, позволяющий временно поселиться в Великобритании без визы и даже устроиться там на работу. Но для этого нужно сначала найти там спонсора-резидента, который будет готов украинцу предоставить бесплатно жилье на полгода.

Израиль

Израиль также не является членом Евросоюза и сюда попасть сложнее, чем в ЕС . Однако в Израиле очень неплохо можно заработать. Потому он привлекает наших соотечественников. Средняя зарплата, на которую можно рассчитывать, составляет 9630 шекелей или 85 000 гривен.

Регистрация. Для того чтобы получить здесь работу, следует иметь рабочую визу. Имеющий такую визу может пригласить в Израиль членов своей семьи. Однако они будут иметь право на пребывание там только в статусе туристов и только 90 дней.

Напомним, стало известно, какие вакансии и зарплаты чаще всего предлагают в Германии беженцам, не знающим языка.