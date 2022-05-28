Газовое отопление в Украине могут заменить электрическим

В Украине есть смысл повсюду заменить газовое отопление электрическим. Иными словами, необходимо перевести систему центрального отопления с газового носителя энергии на электроноситель.

Украинцев решили перевести с газового отопления на электрическое

Такую идею высказал на Украинском завтраке в Давосе, организованном Фондом Пинчука, экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев.

"Я думаю, всем очевидно, что это расточительство сейчас за $1,5 тыс. за 1000 кубометров или, в лучшем случае, за $1 тыс. покупать газ по импорту, за который, разумеется, никто не рассчитается. Когда мы имеем недогруженную систему генерации электроэнергии", - заметил экс-глава Нафтогаза

Впрочем, как говорит бывший руководитель национальной компании, идея эта не нова и не принадлежит ему. Но он считает, что именно теперь настало время для ее реализации. Можно было пойти и другим путем – электрифицировать отопление в каждом отдельно взятом доме. Однако устаревшая система электрических коммуникаций не выдержит такой нагрузки, говорит Коболев.

Украинцев решили перевести с газового отопления на электрическое

Следовательно, нужно идти более простым и очевидным путем: оставить всю теплосеть неизменной, и заменить только способ нагрева теплоносителя с газового на электрический. В какую сумму это обойдется, он лично не считал и не знает, признался бывший топ-менеджер Нафтогаза.

"Но если мы говорим о том, что нам нужно сжечь, условно говоря, 5 млрд кубов газа минимум по цене $5 млрд, я думаю, что эта вещь будет очень сопоставима, – заметил Андрей Коболев и не удержался от несколько неожиданного откровения: – Всем всегда было очень выгодно, прямо скажем, манипулировать газом и подворовывать".

Итак, если эта идея, как говорит Коболев, уже давно витает в воздухе, а сейчас уже вполне готова материализоваться, то вскоре может начаться массовый переход систем централизованного теплоснабжения с газового отопления на электрическое. Тем более что украинцев к этому побуждает жизнь.

Ведь в следующем отопительном сезоне Украина должна сократить объем потребления газа до величины собственной добычи, которая составляет всего две трети от ежегодной потребности страны в природном газе. Кроме того, нынешний глава Нафтогаза Юрий Витренко говорит, что в этом году его компания снизит добычу собственного газа на 3-6%. Итак, вероятно, есть смысл использовать избыток электроэнергии, которую мы пытаемся продать Европе, для нагрева собственных теплоносителей.


Марченко Любов, Тудей

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