Украина и Япония подписали кредитное соглашение на $100 миллионов

Министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества JICA Др. Танака подписали соглашение, предусматривающее предоставление Украине кредита на $100 млн на льготных условиях. Об этом говорится в сообщении министерства.

Украина и Япония подписали кредитное соглашение на $100 миллионов
Фото: mof.gov.ua

Условия льготного кредита

Срок погашения кредита — 30 лет, в том числе льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых.

Средства будут направлены на бюджетную поддержку стабилизации ситуации в Украине. В частности, речь идет об обеспечении первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержке внутриперемещенных лиц и других приоритетных расходов.

В Минфине добавили, что это первая часть согласованной финансовой помощи между Украиной и Японией.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Япония предоставит Украине $300 млн в рамках финансовой поддержки.

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