РоSSийский корабль загрузили во временно оккупированном Крыму 27 тысячами тонн украденного в Украине зерна и попытались продать товар Египту. Каир отказал, поэтому судну пришлось менять направление на Ливан и Сирию. Об этом сообщил портал « Миротворец » со ссылкой на данные трекинговой системы судов MarineTraffic.

По информации «Миротворца», судно «Матрос Позинич» загрузило 27 тыс. тонн зерна в оккупированном Крыму и направлялось с ним в египетский порт Александрия. «Матрос Позинич» входит в подсанкционную «Объединенную судостроительную корпорацию».

Судно прошло Босфор 23 апреля и отправилось в Керченский пролив, после чего до 27 апреля находилось в Керченском проливе на якорной стоянке порта Кавказ без грузовых операций. 27 апреля судно выключило АИС (автоматическая система идентификации, которая должна быть включена для всех судов согласно международным морским правилам).

Уже 28 апреля «Матрос Позинич» был замечен в оккупированном Севастополе возле зернового терминала стивидорной компании «Авлита», которая в роSSийских реестрах значится как «Авал». 30 апреля судно двинулось в направлении порта Александрии (Египет).

Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о вывезенных 27 тысячах тонн зерна. Представитель МИД Олег Николено подчеркнул, что украинские дипломаты помешали РоSSии доставить это зерно в Александрию.

«По нашей информации, роSSийская сторона направила судно с зерном, украденным на юге Украины, в сторону Ливана и Сирии. МИД уже обратился в ливанские и сирийские органы, чтобы они арестовали украденный груз, если роSSийский сухогруз зайдет в их порты», — сообщил Николенко. «Держим эту ситуацию на особом контроле.»

По последним данным MarineTraffic судно было на стоянке в порту Кавказ и 4 мая двинулось в направлении Бейрута.