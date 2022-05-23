Польша досрочно расторгла с РФ соглашение о поставках газа
Отказаться от товара агрессора получилось на полгода раньше, информирует
Польша отказалась платить за роSSийский газ в рублях и досрочно разорвала соглашение с Россией по поставкам этого энергоресурса, сообщил представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире «
Польша планировала отказаться от роSSийского газа в конце 2022 года, когда истечет срок действия контракта с «Газпромом», однако уже 13 мая страна отказалась платить за энергоресурс в рублях, что означает расторжение контракта.
Сейчас у польской государственной газовой компании PGNiG хранилища заполнены почти на 80%, при этом с наступлением теплой погоды спрос на газ снижается. Также у Польши есть альтернативные источники поставки, например терминал сжиженного природного газа в Свиноусте.