Новый шантаж «Газпрома»: поставки газа в Германию сокращены наполовину

Крупнейший поставщик газа в Европу роSSийский "Газпром" за два дня сократил поставки в Германию примерно на 60%. Об этом пишет DW.

В целом с начала четверга роSSийский монополист начал сокращать объемы поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток-1» до суточного максимума в 67 млн кубометров.

Во вторник "Газпром" объявил о снижении максимального объема поставки до 100 млн кубометров газа в сутки против 167 млн кубометров.

В целом сокращение составило примерно 60% всего за два дня.

Министр экономики Германии Роберт Габек накануне обвинил Москву в попытке создать беспокойство и повысить цены на газ. Он добавил, что альтернативные поставки газа на рынке все еще возможны, хотя и по более высокой цене.