Південноукраїнська АЕС знизила потужність одного з трьох реакторів наполовину

Атомна станція втратила зв'язок із однією з ліній, що пов'язують її з енергосистемою України, інформує ZN.ua.

Південноукраїнська АЕС знизила потужність одного з трьох реакторів наполовину
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Південноукраїнська атомна електростанція знизила потужність одного з трьох працюючих реакторів на 50%, повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії.

«Південноукраїнська атомна електростанція втратила зв'язок з лінією 750 кВ, однією з трьох, які використовуються станцією для подачі електроенергії в мережу", - пояснили в агентстві.

Там не уточнили, що спричинило втрату зв'язку. Південноукраїнська АЕС знаходиться у степовій зоні Миколаївської області, яка часто зазнає обстрілів окупаційних військ. Кілька разів прольоти ракет фіксувалися над територією станції.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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