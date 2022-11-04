Південноукраїнська АЕС знизила потужність одного з трьох реакторів наполовину

Південноукраїнська атомна електростанція знизила потужність одного з трьох працюючих реакторів на 50%, повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії.

«Південноукраїнська атомна електростанція втратила зв'язок з лінією 750 кВ, однією з трьох, які використовуються станцією для подачі електроенергії в мережу", - пояснили в агентстві.

Там не уточнили, що спричинило втрату зв'язку. Південноукраїнська АЕС знаходиться у степовій зоні Миколаївської області, яка часто зазнає обстрілів окупаційних військ. Кілька разів прольоти ракет фіксувалися над територією станції.