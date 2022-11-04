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2022-11-04
Південноукраїнська АЕС знизила потужність одного з трьох реакторів наполовину
Атомна станція втратила зв'язок із однією з ліній, що пов'язують її з енергосистемою України, інформує
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Південноукраїнська атомна електростанція знизила потужність одного з трьох працюючих реакторів на 50%, повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії.
«Південноукраїнська атомна електростанція втратила зв'язок з лінією 750 кВ, однією з трьох, які використовуються станцією для подачі електроенергії в мережу", -
Там не уточнили, що спричинило втрату зв'язку. Південноукраїнська АЕС знаходиться у степовій зоні Миколаївської області, яка часто зазнає обстрілів окупаційних військ. Кілька разів прольоти ракет фіксувалися над територією станції.
Ольга Чекіс, ZN.ua