Газовий шантаж РФ: Газпром спровокував чергове подорожчання газу в Європі

Подорожчання відбулось після заяв про ремонт газогону «Північний потік», інформує ZN.ua.

Газовий шантаж РФ: Газпром спровокував чергове подорожчання газу в Європі
РФ продовжує газовий шантаж Європи

Після заяв російського газового монополіста «Газпром» про ремонт магістралі газогону «Північний потік», спотова ціна газу в Європі 22 серпня різко зросла до більш ніж $3000/тис. кубометрів.

Вересневий ф’ючерс на TTF торгувався на біржі ICE Futures по ціні $3024 за тисячу кубометрів, а стартували торги з позначки $2724.

Середня ціна з початку серпня на TTF становила $2230, у липні газ коштував в середньому $1764 за тисячу кубометрів. Максимальну ціну в Європі було зафіксовано 7 березня 2022 року, коли за квітневий ф’ючерс давали $3898.

Нагадаємо, раніше «Газпром» почав передзимовий шантаж Європи. Російський газовий монополіст назвав безпрецедентну за всю історію ціну на газ майбутньої зими.

"За консервативними оцінками, якщо тенденція збережеться, взимку ціни перевищать рівень 4 тис. дол. за 1 тис. куб. м", - попередили в "Газпромі".


Артем Руденко, ZN.ua





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