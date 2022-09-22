Газовий шантаж Росії: насправді політика РФ не так тисне на Європу, як стимулює до пошуку альтернатив

Різке скорочення російського трубопровідного імпорту та перспектива його подальшого зменшення або повного припинення (напевно, за винятком «Турецького потоку») привели до прагнення якнайшвидше реалізувати багато проєктів постачання газу в Європу. Про це для ZN.UA пишуть Уніговський Леонід, Володимир Носко та Наталія Куцан у матеріалі – «У пошуках газу».

Більшість із них стосуються плавучих установок для імпорту LNG, відомих як FSRU (плавучі установки для зберігання та регазифікації).

Є плани щодо шести FSRU у Німеччині, п’яти — у Греції, двох — у Нідерландах, двох — в Італії (плюс ще дві для острова Сардинія) і двох таких установок — в Ірландії.

Установки FSRU планують використовувати і в інших країнах ЄС, зокрема, у Франції, Фінляндії, Естонії, Польщі та на Кіпрі. ЄС уже підписав кілька контрактів на довгострокове постачання LNG (до 40 років) із США до країн Європи.

Аналітики Wood Mackenzie зазначають, що найближчими місяцями буде підписано ще кілька контрактів з огляду на зростаючий інтерес до закупівлі LNG у США . При цьому зазначається, що портфельні гравці та трейдери налаштовуються на постачання LNG до Європи у середньостроковій перспективі.

Німецька енергокомпанія RWE та американська Sempra Infrastructure підписали угоду про постачання LNG з проєкту Port Arthur LNG і 15-річний контракт на постачання/купівлю приблизно 2,25 млн тонн LNG на рік з 2023-го.

Водночас повне відновлення роботи заводу Freeport LNG у США потужністю 15 млн тонн на рік перенесено на листопад 2022-го.

Компанія Woodside Energy Trading Singapore Pte Ltd (Woodside) уклала гнучку довгострокову угоду з Uniper Global Commodities SE (Uniper) на постачання 12 вантажів СПГ (еквівалентно понад 0,8 млн тонн або 1 млрд кубометрів газу) на рік до Європи, включаючи Німеччину, на термін до 2039 року починаючи із січня 2023-го.

Очікується, що в третьому кварталі 2023 року на ринок Європи вийде Сенегал, де в рамках проєкту Greater Tortue Ahmeyim (оператор — британська BP) вироблятиметься близько 2,5 млн тонн LNG/рік.

Уперше з 2016 року Європа матиме можливість отримати газ із Австралії через Велику Британію.

З іншими матеріалами Уніговського Леоніда, гендиректора ТОВ «Нафтогазбудінформатика», можна ознайомитися за посиланням.