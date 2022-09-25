Греція скоротила імпорт російського газу більш ніж наполовину цього року завдяки збільшенню поставок від інших виробників на свій єдиний термінал зрідженого природного газу (ЗПГ) поблизу Афін, заявив оператор газової мережі країни, повідомляє Euractiv .

Протягом багатьох років Греція покладалася на Росію для забезпечення приблизно 40% своїх потреб у газі, але вона збільшила закупівлю ЗПГ в інших країнах відповідно до плану ЄС зменшити залежність від енергоносіїв РФ . Країна отримує російський газ через трубопровід «Турецький потік», який також транспортує газ до Угорщини через Сербію.

ЗПГ-термінал Греції Revithoussa, за 40 км від Афін, може зберігати 225 тисяч кубометрів газу та регазифікувати 1400 кубометрів на годину.

Він привертає все більший інтерес з боку місцевих і регіональних імпортерів, а також відіграє ключову роль в енергетичній стратегії Греції та її зусиллях щодо підвищення безпеки поставок напередодні зими, сказала виконавчий директор оператора газової мережі DESFA Марія Ріта Галлі.

«У контексті енергетичної кризи цей термінал є імпортною інфраструктурою, імпортним терміналом, який дозволяє різним джерелам постачання, різним джерелам ЗПГ, дістатися до газового ринку Греції. Вже цього року, максимально збільшивши використання терміналу, ми побачили, що імпорт газу з Росії впав з 40% до менш ніж 20», — додала вона.

Зі збільшенням попиту на ЗПГ у всьому світі кількість вантажів, що прибувають до Revithoussa, подвоїлася порівняно з минулим роком.

Болгарія також імпортувала ЗПГ через термінал після того, як припинилися постачання з Росії через її відмову платити РФ у рублях. Виступаючи на енергетичній конференції в Бухаресті міністр енергетики Греції Костас Скрекас заявив, що його країна цього року експортувала два мільярди кубометрів природного газу до Болгарії та сусідніх країн, порівняно з 0,7 млрд м3 у 2021 році.

«Інтерес зростає. У нас є багато зацікавлених сторін, які шукають місця для бронювання в терміналі. У жовтні ми проведемо аукціон на 2023 рік. І ми очікуємо великого інтересу з боку національних і міжнародних гравців», – заявила Галлі.

Майже дві третини з 6,5 млрд кубометрів газу, які Греція споживає щорічно, використовуються для виробництва електроенергії.

Як і інші європейські країни, вона зіштовхнулася зі стрімким зростанням цін на енергоносії та витратила близько 9 мільярдів євро з минулого року на субсидування рахунків за електроенергію для домогосподарств і підприємств.

Щоб впоратися з високими витратами та мінімізувати ризик дефіциту газу в разі, якщо Москва зупинить поставки, країна відновила роботу деяких вугільних електростанцій і готова перевести деякі газові станції на дизель.

У липні DESFA орендувала судно або так зване плавуче сховище, і може збільшити потужність сховища на додаткові 145 тисяч кубометрів газу, якщо це необхідно.

Очікується, що судно залишиться там до кінця 2023 року, тоді як DESFA шукає постійне рішення, яке передбачатиме придбання судна, яке можна буде з’єднати з терміналом за допомогою трубопроводу, заявила Галлі.

«Якби у нас не було ЗПГ-терміналу сьогодні, ми були б, як і інші центральні балканські країни, повністю залежні від імпорту російського газу», – додала вона.