Суд отменил незаконную приватизацию кинотеатра "Молодежный" в Киеве

Здание перешло в частную собственность на основании поддельных документов.

Суд отменил незаконную приватизацию кинотеатра "Молодежный" в Киеве
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Святошинский районный суд Киева отменил незаконную приватизацию киевского кинотеатра "Молодежный", расположенного на Рубежовской улице.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Здание кинотеатра является коммунальной собственностью и находится на балансе КП "Киевкинофильм", но в 2014 году право собственности на это помещение было зарегистрировано физическим лицом на основании поддельного свидетельства о праве собственности. В дальнейшем здание было перепродано.

В 2018 году этому человеку сообщили подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо подложного документа) УК Украины.

Прокуратура обратилась в суд, согласившийся с незаконностью приватизации кинотеатра. Решением суда помещение истребовали в интересах территориальной громады Киева.

Кинотеатр "Молодежный" был построен в 1958 году.

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