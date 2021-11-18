Суд отменил незаконную приватизацию кинотеатра "Молодежный" в Киеве

Здание перешло в частную собственность на основании поддельных документов.

Святошинский районный суд Киева отменил незаконную приватизацию киевского кинотеатра "Молодежный", расположенного на Рубежовской улице.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Здание кинотеатра является коммунальной собственностью и находится на балансе КП "Киевкинофильм", но в 2014 году право собственности на это помещение было зарегистрировано физическим лицом на основании поддельного свидетельства о праве собственности. В дальнейшем здание было перепродано.

В 2018 году этому человеку сообщили подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо подложного документа) УК Украины.

Прокуратура обратилась в суд, согласившийся с незаконностью приватизации кинотеатра. Решением суда помещение истребовали в интересах территориальной громады Киева .

Кинотеатр "Молодежный" был построен в 1958 году.