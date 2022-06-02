Ощадбанк отменил «кредитные каникулы»

Государственный Ощадбанкс 1 июня возобновил начисление процентов по кредитам, таким образом отменив действовавшие с начала войны «кредитные каникулы». В то же время банк приступил к поэтапному возобновлению кредитования — как потребительского, так и карточного. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ощадбанк отменил «кредитные каникулы»
Фото: sovetreklama.org

«Кредитные каникулы»

«Для финансовой поддержки клиентов Ощадбанк с начала войны не изменял размеры ранее установленных кредитных лимитов и остановил начисление процентов по ним до 1 июня 2022», — говорится в сообщении.

Рассрочка возвращается

В то же время Ощадбанк возобновил услугу рассрочки по кредитным картам. Начиная с 1 июня клиентам Ощада становится доступным приобретение товаров в рассрочку под 0,001% годовых по кредитным картам «Моя кредитка» и MORE в партнерских сетях Comfy, Эльдорадо, Алло, МобиЖук, Tefal и Золотой век.

Рассрочку можно оформить на POS-терминале в магазине при приобретении товара на сумму в чеке от 1500 грн. Максимальная сумма кредита — 100 тыс. грн, но не больше установленного лимита по карте. Срок кредитования составляет от 3 до 24 месяцев.

Напомним

Как писал «Минфин», с 1 июня Приватбанк возвращает обязательный ежемесячный платеж для клиентов по всем кредитам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешнеСеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешне
Квартиры в Украине подешевели: прогноз аналитикаКвартиры в Украине подешевели: прогноз аналитика
Помощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июняПомощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июня
АТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в УкраинеАТБ, Сильпо и Фора отреагировали на дефицит соли в Украине
Сжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырьеСжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырье
Блок рекламы


Похожие новости
ПриватБанк, Ощадбанк, monobank меняют правила продажи валютыПриватБанк, Ощадбанк, monobank меняют правила продажи валюты
Европарламент отменил импортные пошлины ЕС для УкраиныЕвропарламент отменил импортные пошлины ЕС для Украины
В Украине отменили налог на недвижимость: кто и на сколько освобождается от уплатыВ Украине отменили налог на недвижимость: кто и на сколько освобождается от уплаты
ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс доллара и евроПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс доллара и евро
Ощадбанк, Приват и Укрэксимбанк несколько изменяют сферу деятельности в связи с войной – основные нововведенияОщадбанк, Приват и Укрэксимбанк несколько изменяют сферу деятельности в связи с войной – основные нововведения
Ощадбанк установил кредитный лимит на пенсионные и зарплатные картыОщадбанк установил кредитный лимит на пенсионные и зарплатные карты
Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и торговые квотыУкраина и Великобритания отменили экспортные пошлины и торговые квоты
Ощадбанк вынужденно закрыл отделения на оккупированных территориях УкраиныОщадбанк вынужденно закрыл отделения на оккупированных территориях Украины
Великобритания на год раньше отменила все пошлины на украинский экспортВеликобритания на год раньше отменила все пошлины на украинский экспорт
Укрпочта отменила выпуск марки с роSSийским кораблемУкрпочта отменила выпуск марки с роSSийским кораблем
Последние новости
Подгружаем последние новости