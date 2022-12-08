Верховний суд Франції визнав, що РФ має виплатити "Ощадбанку" майже $1,5 млрд збитків за анексію Криму

Верховний суд Франції відхилив рішення Апеляційного суду Парижа, який у 2021 році став на сторону Росії у справі про відшкодування українському “Ощадбанку” 1,1 мільярда доларів збитків, завданих анексією Криму, із відсотками. Таким чином, рішення Міжнародного Арбітражу від 2018 року залишилося в силі, і РФ усе ж має виплатити майже 1,5 млрд доларів банку, враховуючи відсотки. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра у Facebook .

"Це більше ніж перемога для України! Це одна з тих історій, які надихають боротись далі й доводять, що справедливість можлива. Чимало людей в Україні та за кордоном працювали заради такого результату", – наголосила вона.

Мудра зазначила, що, коли Росія подала апеляцію щодо рішення Міжнародного Арбітражу про стягнення з неї грошей, то намагалася використати французьку систему правосуддя з метою уникнення відповідальності. Агресор відмовився від участі в арбітражному провадженні, хотів відкласти примусове виконання рішення та скасувати його.

"Сьогодні стало зрозуміло, що все це було дарма: Росія продовжує бути винна Ощаду понад 1,1 мільярда доларів", – додала заступниця міністра.

Рішення Верховного суду Франції згадав у своєму зверненні і президент України Володимир Зеленський.

"Цей судовий процес тягнувся ще з 2015 року. Понад шість років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював... Але є ця перемога для України. Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній", – запевнив глава нашої країни.

Зеленський зауважив, що це рішення стало першою перемогою української держкомпанії в суді проти РФ у питанні анексії Криму. Він подякував кожному, хто забезпечив такий результат.