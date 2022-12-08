Верховний суд Франції визнав, що РФ має виплатити "Ощадбанку" майже $1,5 млрд збитків за анексію Криму
Зеленський наголосив, що Росія відповість за всі вкрадені в України активи, інформує
Верховний суд Франції відхилив рішення Апеляційного суду Парижа, який у 2021 році став на сторону Росії у справі про відшкодування українському “Ощадбанку” 1,1 мільярда доларів збитків, завданих анексією Криму, із відсотками. Таким чином, рішення Міжнародного Арбітражу від 2018 року залишилося в силі, і РФ усе ж має виплатити майже 1,5 млрд доларів банку, враховуючи відсотки. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра у
"Це більше ніж перемога для України! Це одна з тих історій, які надихають боротись далі й доводять, що справедливість можлива. Чимало людей в Україні та за кордоном працювали заради такого результату", – наголосила вона.
Мудра зазначила, що, коли Росія подала апеляцію щодо рішення Міжнародного Арбітражу про стягнення з неї грошей, то намагалася використати французьку систему правосуддя з метою уникнення відповідальності. Агресор відмовився від участі в арбітражному провадженні, хотів відкласти примусове виконання рішення та скасувати його.
"Сьогодні стало зрозуміло, що все це було дарма: Росія продовжує бути винна Ощаду понад 1,1 мільярда доларів", – додала заступниця міністра.
Рішення Верховного суду Франції згадав у своєму зверненні і президент України Володимир Зеленський.
"Цей судовий процес тягнувся ще з 2015 року. Понад шість років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював... Але є ця перемога для України. Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній", – запевнив глава нашої країни.
Зеленський зауважив, що це рішення стало першою перемогою української держкомпанії в суді проти РФ у питанні анексії Криму. Він подякував кожному, хто забезпечив такий результат.
Нагадаємо, що "Ощадбанк" подав до касаційного суду Франції заяву, щоб оскаржити рішення Апеляційного суду Парижа на користь Росії ще восени 2021 року. У березні того року орган відхилив рішення Міжнародного арбітражу від 26 листопада 2018 року у справі Ощадбанку проти РФ, скасувавши стягнення з Росії 1,3 млрд доларів збитків, включаючи відсотки, за окупацію Криму.