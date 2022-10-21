Ощадбанк видав першу іпотеку у рамках програми "єОселя": як подати заявку

В Україні запрацювала програма видачі пільгових кредитів на житло "єОселя". Першу пільгову іпотеку було видано державним Ощадбанком, який схвалив кредит для поліцейської з Чернігова. Участь у державній програмі беруть й інші фінустанови.

Ощадбанк видав першу іпотеку у рамках програми “єОселя“: як подати заявку

Заявки на отримання іпотеки можна подавати через портал "Дія". Кредити видаються під 3% на строк до 20 років. Одержувачами поки що можуть бути лише правоохоронці, військовослужбовці, медичні працівники, педагоги та науковці.

До програми кредитування на сьогоднішній день приєдналося 5 банків:

  • Ощадбанк
  • ПриватБанк
  • Укргазбанк
  • Скай банк
  • Глобус Банк

З 2023 року програму видачі іпотек має розширити для всіх громадян. А поки що інші громадяни можуть скористатися програмою "Доступна іпотека 7%", що передбачає кредит на придбання житла під 7% річних. Перший обов'язковий внесок для всіх складає 20% від вартості нерухомості.

Ощадбанк видав першу іпотеку у рамках програми “єОселя“: як подати заявку

За умовами програми "єОселя" самотня людина без сім'ї може придбати житло площею не більше 52,2 кв.м. Якщо ж покупку квартири планує сім'я, то до 52,2 кв.м можна додати по 21 кв.м на кожного члена сім'ї. Обмежено і саму вартість квадратного метра житла, яке можна придбати за пільговим кредитом. У кожній області різні ціни. Оформляючи кредит у банку, клієнтам розкажуть усі тонкощі.

Раніше повідомлялося, як правильно подати заяву у "Дії" на оформлення пільгового кредиту на житло.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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