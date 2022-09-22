Ощадбанк запроваджує нові тарифи для власників платіжних карток

Ощадбанк анонсував зміну тарифів за обслуговування поточних рахунків із використанням платіжних карток однієї категорії. Нові вимоги до клієнтів почнуть діяти з 24 жовтня.

Ощадбанк запроваджує нові тарифи для власників платіжних карток: яких змін чекати у жовтні

Як повідомили у пресслужбі банку, зміни стосуватимуться власників карток платіжної системи "ПРОСТІР". Українці зможуть знімати гроші готівкою з платіжних карток одночасно з проведенням операції оплати через POS-термінал, який встановлений на касі торгово-сервісних підприємств.

Дана ослуга тарифікуватиметься відповідно до чинних тарифів банківських платіжних карток Ощадбанку.

Нагадаємо, що картки "ПРОСТІР" випускаються українськими банками до рахунку клієнта. Ними можна здійснювати будь-які платіжні операції на території України – розраховуватися у торговельних мережах та Інтернеті, знівати готівку в банкоматах та через термінали на касах магазинів, переказувати кошти з картки на картку та інші операції.

Отримати карту "ПРОСТІР" можна у будь-якому українському банку, звернувшись у відділення, зателефонувавши до контакт-центру, або оформивши картку на сайті банку або в мобільному додатку.

Ощадбанк запроваджує нові тарифи для власників платіжних карток: яких змін чекати у жовтні

Також у пресслужбі Ощадбанку зазначили, що вони розширюють перелік послуг, які надає клієнтам Контакт-центр фінансової установи. Про які саме послуги йдеться, у фінустанові не повідомили.

Нагадаємо, Ощадбанк дарує своїм клієнтам-пенсіонерам сертифікати на покупку продуктів в мережі АТБ. Акція діятиме до 31 грудня 2022 року.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Україна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрдУкраїна отримала від США грант у розмірі $1,5 млрд
Долар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихіднихДолар в обмінниках відновив зростання: скільки буде коштувати валюта в Україні на вихідних
Експерти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця рокуЕксперти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця року
Ринок житла в Україні: змінюються правила продажу квартирРинок житла в Україні: змінюються правила продажу квартир
Російський алюмінієвий гігант планує продавати продукцію на Лондонській біржі металівРосійський алюмінієвий гігант планує продавати продукцію на Лондонській біржі металів
Блок рекламы


Похожие новости
Помідори та огірки подорожчали в Україні: супермаркети показали нові ціниПомідори та огірки подорожчали в Україні: супермаркети показали нові ціни
Тарифи на газ зростуть: скільки українці платитимуть у новому опалювальному сезоніТарифи на газ зростуть: скільки українці платитимуть у новому опалювальному сезоні
Тарифи на комуналку: як змінилися ціни за рік і що чекати в майбутньомуТарифи на комуналку: як змінилися ціни за рік і що чекати в майбутньому
Нова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причинуНова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причину
Штрафи для власників порожнього житла: що про це відомоШтрафи для власників порожнього житла: що про це відомо
В Україні затвердили тарифи на газ на 2023 рік: скільки доведеться платитиВ Україні затвердили тарифи на газ на 2023 рік: скільки доведеться платити
Держстат мовою цифр продемонстрував, чи справді "не ростуть" тарифи в УкраїніДержстат мовою цифр продемонстрував, чи справді "не ростуть" тарифи в Україні
Безробітні українці будуть на особливому обліку: нові правила від служби зайнятостіБезробітні українці будуть на особливому обліку: нові правила від служби зайнятості
Курс валют:: ПриватБанк, Ощадбанк та інші банки показали, скільки коштує долар 3 вересняКурс валют:: ПриватБанк, Ощадбанк та інші банки показали, скільки коштує долар 3 вересня
Річні тарифи на газ для українців: постачальники оприлюднили ціниРічні тарифи на газ для українців: постачальники оприлюднили ціни
Последние новости
Подгружаем последние новости