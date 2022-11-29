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2022-11-29
Ощадбанк видав кредитів на понад 200 мільйонів
Державний Ощадбанк з моменту старту програми пільгового іпотечного кредитування видав кредитів на понад 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба банку.
Фото: zaxid.net
Кредитування банку
«Ощадбанк продовжує розвивати іпотечне кредитування, утримуючи частку ринку понад 90%. З моменту його відновлення банк видав понад 200 млн грн кредитів на придбання житла. Це понад 220 кредитів, серед яких понад 60 видано в рамках державної програми єОселя», — йдеться в повідомленні.
Доступний іпотечний кредит під 3% річних за програмою отримали переважно військовослужбовці з 9 областей та Києва.
Також у банку нагадали, що крім державних програм єОселя та «Доступна іпотека 7%» клієнтам доступні й інші програми.