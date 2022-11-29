Ощадбанк видав кредитів на понад 200 мільйонів

Державний Ощадбанк з моменту старту програми пільгового іпотечного кредитування видав кредитів на понад 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Кредитування банку

«Ощадбанк продовжує розвивати іпотечне кредитування, утримуючи частку ринку понад 90%. З моменту його відновлення банк видав понад 200 млн грн кредитів на придбання житла. Це понад 220 кредитів, серед яких понад 60 видано в рамках державної програми єОселя», — йдеться в повідомленні.

Доступний іпотечний кредит під 3% річних за програмою отримали переважно військовослужбовці з 9 областей та Києва.

Також у банку нагадали, що крім державних програм єОселя та «Доступна іпотека 7%» клієнтам доступні й інші програми.