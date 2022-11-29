Ощадбанк видав кредитів на понад 200 мільйонів

Державний Ощадбанк з моменту старту програми пільгового іпотечного кредитування видав кредитів на понад 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба банку.

Ощадбанк видав кредитів на понад 200 мільйонів
Фото: zaxid.net

Кредитування банку

«Ощадбанк продовжує розвивати іпотечне кредитування, утримуючи частку ринку понад 90%. З моменту його відновлення банк видав понад 200 млн грн кредитів на придбання житла. Це понад 220 кредитів, серед яких понад 60 видано в рамках державної програми єОселя», — йдеться в повідомленні.

Доступний іпотечний кредит під 3% річних за програмою отримали переважно військовослужбовці з 9 областей та Києва.

Також у банку нагадали, що крім державних програм єОселя та «Доступна іпотека 7%» клієнтам доступні й інші програми.





Интересные новости
Мінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги УкраїніМінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги Україні
Тарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресораТарифи на електроенергію: як вони зміняться для населення через ракетні атаки агресора
Золото масово скуповується банками в усьому світі: долар втрачає довіруЗолото масово скуповується банками в усьому світі: долар втрачає довіру
НБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдівНБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдів
Супермаркети в Україні через блекаут переходять на генератори: які продукти найближчим часом подорожчаютьСупермаркети в Україні через блекаут переходять на генератори: які продукти найближчим часом подорожчають
Блок рекламы


Похожие новости
Україна підписала угоду про кредит на 100 мільйонів євро від ФранціїУкраїна підписала угоду про кредит на 100 мільйонів євро від Франції
Банк Японії повідомив про збиток понад $6 мільярдів від володіння держоблігаціямиБанк Японії повідомив про збиток понад $6 мільярдів від володіння держоблігаціями
Естонія заморозила активи РФ на десятки мільйонів євро, їх пропонують віддати УкраїніЕстонія заморозила активи РФ на десятки мільйонів євро, їх пропонують віддати Україні
Україна отримала від Світового банку додаткове фінансування у розмірі 60 мільйонів доларів – МарченкоУкраїна отримала від Світового банку додаткове фінансування у розмірі 60 мільйонів доларів – Марченко
Норвегія дає майже $200 мільйонів на закупівлю газу для УкраїниНорвегія дає майже $200 мільйонів на закупівлю газу для України
АРМА продало на аукціонах арештований російський аміак на 910 мільйонів гривеньАРМА продало на аукціонах арештований російський аміак на 910 мільйонів гривень
Щонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу через війну — МінекономікиЩонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу через війну — Мінекономіки
Велика Британія надасть Україні пакет допомоги на 50 мільйонів фунтівВелика Британія надасть Україні пакет допомоги на 50 мільйонів фунтів
Україна від початку війни отримала понад $23 мільярди міжнародної допомоги — ШмигальУкраїна від початку війни отримала понад $23 мільярди міжнародної допомоги — Шмигаль
Україна повернула світло в понад 20 звільнених населених пунктів ХерсонщиниУкраїна повернула світло в понад 20 звільнених населених пунктів Херсонщини
Последние новости
Подгружаем последние новости