Ощадбанк повернувся до Херсону

Відсьогодні відділення Ощадбанку відновлює роботу в звільненому Херсоні. Адреса установи: вул.Чорноморська, 29а. Про це йдеться у повідомленні банку.

Фото: 2pos.in.ua

У найкоротший термін команда банку провела необхідні роботи для відновлення роботи в деокупованому місті.

Встановлено генератор для забезпечення електроенергією, інше обладнання для підтримки потрібних комунікацій. У відділенні відновив роботу банкомат.

«Херсонці протягом останніх місяців пережили справжній жах окупації, і ми прагнемо, щоб у місто якнайшвидше повернулось нормальне життя. Для нас дуже важливо оперативно відновити виплату пенсій, соціальної допомоги та надання інших банківських послуг на території Херсонщини. Дякую команді Ощаду, яка практично цілодобово працює над реалізацією цього завдання», — прокоментував відкриття першого відділення в Херсоні голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.