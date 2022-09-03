Курс валют:: ПриватБанк, Ощадбанк та інші банки показали, скільки коштує долар 3 вересня

Курс долара в Україні незначно змінився за добу. ПриватБанк, Ощадбанк та інші банки показали, скільки коштує американська валюта сьогодні, 3 вересня.

За даними порталу Мінфін, у ПриватБанку долар можна купити по 39,90 грн, а продати - по 39,50 грн. Курс до гривні при оплаті пластиковою карткою буде 37,31 та 36,57 грн відповідно.

В Ощадбанку курс долара трохи вищий. Його продають по 39,99 грн, а приймають – по 39,80 грн. При безготівковому розрахунку розцінки інші – 37,12 (продаж) та 36,57 грн (купівля).

Райффайзен Банк пропонує курс 41 грн для продажу та 40,5 грн для покупки.

Істотна різниця у банку ПУМБ. Американська валюта продається по 40,75 грн, а приймається від клієнтів – по 39,75 грн. Якщо проводити фінансові операції банківською карткою, розцінки не відрізнятимуться від ПриватБанку. Долар можна купити безготівково по 37,50 грн, а продати - по 36,80 грн.

Аналітики повідомили, що котирування євро залишаться в межах 0,994-1,01 долара. У більшості обмінних пунктів європейську валюту продають по 40,40-40,90 грн, а приймають по 39,90-40,35 грн.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії до України Нацбанк зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн. Однак довго утримувати його на цьому рівні не вдалося. У підсумку 21 липня регулятор збільшив його на чверть – до 36,57 грн.

Українці завмерли в очікуванні, що буде з доларом восени – від цього, зокрема, залежать рівень цін на товари та послуги. Думки експертів з цього питання розділилися. Одні запевнили співвітчизників, що ситуація залишиться стабільною. Інші попередили, що курс долара злетить і незабаром подолає ще одну психологічну позначку.