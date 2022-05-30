Средняя зарплата в Киеве стала выше: где еще в Украине неплохо платят

Киев вернул себе позиции всеукраинского лидера по уровню зарплаты и по количеству вакансий на рынке труда. В мае средняя зарплата в столице поднялась выше 29 тысяч, а столичные вакансии составили более трети от всего количества свободных рабочих мест в Украине.

Такие данные сообщает рекрутинговый сайт grc.ua.

Стоило украинской армии прогнать врага подальше от столицы, как деловая жизнь в Киеве тут же стала возрождаться. Отдав на пару месяцев позиции лидера Львову, в мае Киев стал возвращать все, что по праву принадлежит столице.

Таким образом, по итогам мая 35,8% всех актуальных в Украине вакансий принадлежала Киеву . После шока первых месяцев войны стала возрождаться деловая жизнь, а вместе с ней подросли и заработки столичных работников. В мае средняя зарплата в Киеве составила 29,2 тыс.гривен.

Вторую позицию в стране по количеству вакансий занял Львов – 17,1%. Еще 8,5% вакансий пришлось на долю Днепропетровской области. 3,4% от общего количества свободных рабочих мест предлагают в Одесской области и еще по 2,9 % приходится на долю Ивано-Франковской и Черкасской областей. Все остальные входят в общий рынок труда с менее значительным количеством вакансий.

"Украинцы сейчас находятся в активном поиске работы. Об этом свидетельствуют данные рекрутингового сайта grc.ua, где за последнюю неделю количество новых регистраций увеличилось на 55%, а количество отзывов на вакансии — на 33%", - отмечают аналитики рынка труда.

Что касается размера зарплат, то здесь, конечно, Киеву нет конкурентов. С показателем 29,2 тыс. гривен он уверенно лидирует в рейтинге средних зарплат. На второй позиции расположилась Полтавская область, в которой средняя зарплата в мае составила 22,3 тыс. гривен. Третье место занимает Львовская область – 21,6 тыс. гривен. Далее идет Одесская область – 21 тыс., и замыкает первую пятерку Ивано-Франковская область – 19,4 тыс. гривен. При этом Киевская область, которая всегда входила в верхнюю тройку по зарплате, сейчас не вошла даже в первую десятку.

Напомним, с 1 июня украинские беженцы в Германии смогут получать пособие по безработице.