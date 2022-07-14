НБУ отменил обязанность представлять отчетность для брокеров

Национальный банк Украины с 5 июля отменил обязанность страховых и перестраховых брокеров подавать в НБУ регуляторную отчетность. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

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С 5 июля вступило в силу постановление правления НБУ от 30 июня №?135 «Об утверждении Положения о регистрации страховых и перестраховых брокеров и условиях осуществления посреднической деятельности в сфере страхования и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».

Следовательно, начиная с отчетности за ІІ квартал 2022 года, представление брокерами пояснительной записки и всех файлов в формате XML (FR0, IR5, IR52, IR53) не требуется.

І квартал 2022 года был последним отчетным периодом, за который брокеры должны представлять отчетность в НБУ.