Великобритания на год раньше отменила все пошлины на украинский экспорт

Соединенное Королевство также объявило о запрете на экспорт товаров и технологий, которые РоSSия может использовать против Украины.

Британия отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, сообщает «Украинская правда».

Так, теперь отменены все тарифы и квоты, охватываемые торговым соглашением между Британией и Украиной, то есть прежде всего аграрную и промышленную продукцию. Такой шаг «окажет Украине экономическую поддержку в трудное время», отметили в правительстве Соединенного Королевства.

Решение было принято в ответ на прямое обращение украинского правительства о либерализации тарифов.

«Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше нуждаются», – сообщил Департамент международной торговли Британии.

Кроме того, Британия объявила о запрете на экспорт товаров и технологий, которые РоSSия может использовать для «подавления героического народа Украины». Среди таких товаров – оборудование для перехвата и мониторинга. «Это закроет любые существующие лазейки для того, чтобы РоSSия не покупала эти товары в Британии», - добавили в ведомстве.

Напомним, в начале апреля Борис Джонсон объявил, что Великобритания передаст Украине вооружение еще на 100 млн фунтов стерлингов, включая зенитные комплексы Starstreak.

23 апреля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине, в частности, передачу тяжелого вооружения.