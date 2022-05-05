Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и торговые квоты

Договор подписан на 12 месяцев с возможностью пролонгации, информирует ZN.ua.

Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и торговые квоты
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Украина и Великобритания официально упразднили экспортные пошлины и квоты в двусторонней торговле. Соответствующий договор подписан и рассчитан на 12 месяцев с возможным продлением по соглашению сторон. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

В сообщении говорится, что соглашение со страной-партнером позволит Украине значительно увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

«Теперь украинские товаропроизводители смогут экспортировать больше продукции на британский рынок. Речь идет, в первую очередь, о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и т.д. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию», – заявили в Минэкономики.

Также в ведомстве отметили, что в 2021 году товарооборот Украины с Великобританией вырос на 57% и составил 2,2 миллиарда долларов.


Александр Кричковский, ZN.ua

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