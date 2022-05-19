Европарламент отменил импортные пошлины ЕС для Украины

Следующим шагом должна быть публикация решения в Официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу на следующий день, информирует ZN.ua.

Европарламент отменил импортные пошлины ЕС для Украины
© basarabia.md

Европейский парламент на год отменили импортные пошлины Европейского Союза на весь украинский экспорт для поддержки экономики страны.

«За» проголосовали 515 евродепутатов, «против» - 32 и 11 воздержалось.

Это голосование – ответ на последствия войны РоSSии против Украины, которая ограничивает возможности страны для торговли.

Европарламент полностью отменил ввозные пошлины на промышленную продукцию, ввозные пошлины на фрукты и овощи, а также антидемпинговые пошлины и защитные меры в отношении импорта стали сроком на один год.


Александр Хребет, ZN.ua

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