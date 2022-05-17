В Украине отменили налог на недвижимость: кто и на сколько освобождается от уплаты

Украинцы, владеющие жилой недвижимостью в тех областях, где идут боевые действия, освобождаются от налога на имущество. В Налоговый кодекс Украины были внесены изменения, согласно которым не будут облагаться налогом жилая и нежилая недвижимость на территории ведения боевых действий по меньшей мере до конца года.

Таким образом государство уменьшает налоговую нагрузку на людей и бизнес, чье имущество разрушено или повреждено в результате войны.

Для жилой недвижимости также были введены налоговые льготы. Если владельцем жилья является физическое лицо, то ему не будет начисляться налог за 2021?2022 налоговые годы. Если собственник — юридическое лицо, то налог отменяется с 1 марта по 31 декабря этого года. Речь идет о налоге на квартиры площадью более 60 кв. м и дома более 120 кв. м. Кроме того, освобождены от налога на квадратные метры определенные категории граждан, такие как инвалиды 1 группы, неработающие пенсионеры или ветераны войны.

Из-за вынужденной смены места жительства тысячами украинцев население лишено права владеть собственным имуществом, проживать в нем или распоряжаться. Налоговые льготы применяются к гражданам, которые являются собственниками имущества, расположенного на территориях, где ведутся боевые действия, или на территориях, временно оккупированных вооруженными роSSийскими войсками.

Льготы по налогу для физических лиц не применяются:

если площадь недвижимого имущества превышает пятикратный размер необлагаемой налогом площади;

если недвижимое имущество используется собственниками для получения доходов (сдается в аренду, лизинг, ссуду, используется в предпринимательской деятельности).

Ранее сообщалось, какие налоги должны уплатить ФОПы до 20 мая включительно.