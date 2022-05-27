Средняя зарплата в Киеве увеличилась до 29 тыс. грн. Какие вакансии сейчас предлагают в столице

Украинцы в активном поиске работы. За последнюю неделю на сайте grc.ua на 55% увеличилось количество новых регистраций и на 33% выросло количество отзывов на вакансии. Однако работы мало, а спрос на работу значительно превышает предложение, отмечают в экспертно-аналитическом центре кадрового портала grc.ua.

Киев — лидер по зарплатам и количеству вакансий в мае

Утраченные в начале войны лидерские позиции по количеству предложений работы Киев возобновил уже в апреле. В мае доля предложений работы в Киеве составляет 35,8% от актуальных по всей стране вакансий. Вторую позицию занимает Львов с большой разницей (17,1%).

Среди регионов с большим количеством вакансий в мае также Днепропетровская область (8,5%), Одесская область (3,4%), Ивано-Франковская область (2,9%) и Черкасская область (2,9%).

Самые высокие зарплаты предлагают в Киеве . Средняя зарплата всех актуальных вакансий в мае в столице составляет 29 грн. Это ощутимо больше, чем в других регионах с высокой средней заработной платой.

В пятерке регионов лидеров по размеру средней зарплаты в мае Полтавская область (22?300 грн), Львовская область (21?600 грн), Одесская область (21?000 грн) и Ивано-Франковская область (19?400 грн).

Кого ищут в Киеве и есть ли конкуренция

Интересно, что в Киеве не самая высокая конкуренция. На одно рабочее место в среднем претендует 9,5 человек. Для сравнения — самая высокая конкуренция в этом месяце зафиксирована в Харьковской области, где на рабочее место в среднем претендует 19 поисковиков.

В Запорожской области 17 специалистов претендуют на одну вакансию. В Одесской области показатель конкуренции составляет 13,9 кандидата на должность, в Киевской области — 13,4, в Сумской области — 11,1.

Киев отражает общеукраинскую тенденцию наибольшей востребованности IТ-специалистов и менеджеров по продажам.

«Почти во всех регионах одинаковый перечень специалистов, для которых больше всего вакансий. Кроме уже названных, чаще всего ищут специалистов сферы маркетинг, реклама и PR, специалистов сферы транспорта и логистики, работников без опыта работы», — рассказывают в grc.ua.

Однако в Киеве в топ-10 востребованных специалистов не попали медики и фармацевты, строители и рабочий персонал, которые в десятке востребованных специалистов в Украине.

Также в Киеве намного больше вакансий по сравнению с общеукраинской статистикой для работников медиа, административного персонала и представителей высшего менеджмента.

Четверть всех вакансий (25,7%) в Киеве предполагает возможность работать дистанционно. Следовательно, чтобы работать в столичной компании, не обязательно жить в Киеве .