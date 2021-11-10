Производители электроэнергии будут работать на газе из-за дефицита угля в Украине

Украинская энергетика переживает на сегодняшний день кризис. Все из-за крайне низких запасов угля на складах ТЭЦ, которые в сочетании с энергетической блокадой со стороны РоSSии заставляют государственного регулятора (НКРЭКУ) идти на кардинальные действия. Для балансировки энергосистемы изготовители электроэнергии будут работать на газе в условиях острого угольного дефицита.

Производители электроэнергии будут работать на газе из-за дефицита угля в Украине: что будет с ценами

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 8 ноября согласовала порядок, который позволит привлекать к производству электроэнергии в период ее острого дефицита ТЭС и ТЭЦ на газе.

Таким образом, энергетической отрасли будет предоставляться вспомогательная услуга по обеспечению регулирования активной мощности в ОЭС Украины, а именно обеспечению резервов замещения (третичное регулирование). Она будет состоять в поддержке энергогенерирующего оборудования, основным топливом которого является природный газ/мазут, в состоянии готовности для производства электрической энергии и обеспечения топливом.

Решением НКРЭКУ предполагается закупка электроэнергии у производителей на газе на аукционах с верхним price cap 2500 грн/МВт-ч, а также подписание генкомпаниями долгосрочных контрактов на поставку газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Ожидаемая потребность в природном газе у производителей электроэнергии может составить 200 млн куб.м в месяц при ожидаемом дефиците генерирующей мощности в ноябре-декабре от 400 до 1500 МВт, в зависимости от температуры воздуха и режима работы атомных энергоблоков.

НЭК "Укрэнерго" будет оплачивать вспомогательную услугу производителей электроэнергии на газе из средств, предусмотренных в тарифе компании на оперативно-диспетчерское управление.

Другие источники энергии, находящиеся в стране (АЭС, газ, ГЭС, солнечные и ветровые электростанции), не могут заменить уголь. Потому проблема с низкими запасами топлива может стать критической. В крайнем случае украинцам угрожают "веерные" отключения, или придется договариваться с соседними государствами. Но пока правительство хочет справиться своими силами.

Напомним, в Минэнерго рассказали о масштабных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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