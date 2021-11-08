Запасы угля на складах ТЭС упали ниже 500 тысяч тонн, - Минэнерго

За месяц запасы на складах ТЭС сократились на 33,1% (на 236,7 тыс. тонн).

Запасы угля на складах ТЭС упали ниже 500 тысяч тонн, - Минэнерго
Фото: depositphotos.com

Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний Украины опустились ниже 0,5 млн тонн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" с ссылкой на данные Министерства энергетики.

За последнюю неделю запасы снизились на 11,7% (на 63,5 тыс. тонн). По состоянию на утро 1 ноября запасы угля на складах ТЭС составляли 542,8 тыс. тонн, а к 8 ноября они снизились до 479,3 тыс. тонн.

За месяц – с 8 октября по 8 ноября – запасы на складах ТЭС сократились на 33,1% (на 236,7 тыс тонн).

Наименьшие запасы угля на эту дату зафиксированы на складах Приднепровской ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго" (8,4 тыс. тонн), Ладыжинской ТЭС "ДТЭК Западэнерго" (11,6 тыс. тонн) и Углегорской ТЭС "Центрэнерго" (18,3 тыс. тонн).

Напомним, 29 октября стало известно, что Минэкономики не дало квоты роSSийским компаниям на экспорт энергетического угля в Украину. Это касается поставок угля антрацитовой группы из шахтоуправлению Обуховское Рината Ахметова в Ростовской области РФ на входящую в ДТЭК Луганскую ТЭС. Кроме того, РоSSийская Федерация остановила транзит через ее территорию энергетического угля из Казахстана в Украину.

"Укрэнерго" возложила на ДТЭК ответственность за срыв балансировки энергосистемы и запрос аварийной помощи из Беларуси. Но компания эти обвинения отвергла и заявила, что последние три месяца работает сверх плана по компенсации простоя государственных ТЭС и ТЭЦ.

После этого Государственная инспекция энергетического надзора решила проверить причины аварийной остановки энергоблоков на тепловых электростанциях ДТЭК Рината Ахметова.

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